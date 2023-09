"Un parc canin par district": le point sur un projet participatif à Charleroi, pour nos amis les animaux

Aujourd’hui, même si le travail à réaliser est encore important et que le retrait des canisites invitent à la plus grande prudence, les dossiers réalisés en collaboration avec les différents conseils consultatifs des cinq districts avancent bien.

Si au départ, l’idée des parcs canins est une idée du bourgmestre Paul Magnette, c’est l’Échevine du Bien-être animal Alicia Monard qui est chargée d’en écrire la partition. “Une somme a été déposée au budget pour 2024 pour l’installation de quatre zones. Ces quatre lieux ont fait l’objet d’une consultation citoyenne par les Conseils de Participation et par le Conseils participatif du Bien-être animal. L’ambition d’implanter un parc dans chacun des cinq districts semble bien comprise et susciter l’intérêt des citoyens. Sur les cinq sites pensés il en reste un à trouver dans le district Est. ”

Pour ne pas s’éparpiller et à la demande du Conseils participatif du Bien-être animal, il est prévu d’en installer d’abord un premier mais le lieu n’est pas encore défini. Cela dépend de comment vont évoluer les accords. Pour exemple. Si le lieu choisi est Dampremy, il est nécessaire de réaliser une convention le TEC propriétaire de terrains pressentis pour l’installation. Cela va donc prendre plus de temps que sur un terrain communal comme l’un des parcs déjà existant. “Même si le lieu n’est pas encore déterminé il est prévu de le créer dans les trois premiers mois de 2024. Ceci devrait se faire avec une large communication à destination des propriétaires comme expliquer comment utiliser cet espace canin, le rôle et l’engagement du maître ou de la maîtresse, sa responsabilité. Des vidéos seront également disponibles afin de bénéficier de conseils du comportementaliste de la SPA. Il est également prévu qu’il vienne une fois par mois pour rencontrer les propriétaires”, conclut Alicia Monard