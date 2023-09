À pied, à cheval ou à vélo, les balades carolos ont la cote

Depuis l’année dernière 50 000 personnes ont participé aux différentes balades proposées à Charleroi. Quelles soient balisées, menées par un guide ou par une application, les déclinaisons sont nombreuses. “Nous avons une histoire et des paysages particuliers qui rendent notre région unique. Que ce soit pour parcourir les terrils et leur biodiversité particulière ou découvrir l’Art Moderne et l’Art Nouveau, Charleroi est une vraie mine d’or. ” Pour l’une des balades phares qu’est la Boucle Noire on compte 14 500 passages par an.

Plusieurs balades existent pour découvrir le centre-ville et son patrimoine : les balades, les Street-Art, les balades Art Nouveau et les balades Arts Déco.

L’agenda des balades en individuel et à date est bien rempli : Histoire, architecture, nature, insolite… différents thèmes sont proposés tout au long de l’année.

Champignons des Bois (14/10-4/11),

Sur les traces de la 2e Guerre Mondiale (1.10),

Les Saisons du Terril n°5 (7.10),

Il était 350 fois, Charleroi (s) (7.10),

Charleroi industrielle, circuit Ouest (8.10),

Poterie Dubois (8.10- 12.11-10.12),

Gerpinnes, entre histoire et patrimoine (11.10 – 8.11- 13.12),

Rando sur la Boucle Noire (14.10),

Chan’Halloween : balade des petits sorciers (28.10),

Chemin de l’Eau d’Heure (12.11),

Terril du Martinet (18.11),

Aube urbaine au Cazier (16.12)

Les balades suivant des applications ont aussi le vent en poupe notamment avec les Chasses Totemus qui comptent à ce jour quelque 17 800 participants pour Charleroi et les communes avoisinantes. Les communes intégrées dans l’application gratuite sont Chasses Totemus : Aiseau-Presles, Bouffioulx, Gerpinnes, Fleurus, Farciennes et bien entendu Charleroi. De nouvelles chasses sont attendues à Courcelles, Pont-à-Celles et Montigny-le-Tilleul.

Des circuits balisés sont aussi proposés suivant diverses thématiques :

“Les balades et les projets de mises en avant de Charleroi ne manquent pas. Il faut aussi compter sur les balades organisées par des passionnés de Charleroi qui ne demandent qu’à partager leur savoir et faire découvrir la ville sous de nouveaux angles. Des projets pour faire de Charleroi une ville reconnue pour ses offres de tourisme sont en phase de concrétisation. Il est important que les personnes qui arrivent à Charleroi par la gare ou l’aéroport sachent que l’offre des balades est conséquentes et l’offre touristique au sens large est aussi très importantes grâce à nos nombreux musées et que se loger ne présente aucune difficulté. Le dynamisme des acteurs privés et publics est là ce qui devrait donner un rayonnement encore plus grand à Charleroi maintenant que les gros travaux sont finis. Nous pouvons compter sur une Maison du Tourisme très active, des guides et une présence digitale qui s’accroît. Nous cherchons toujours à étendre l’offre grâce à des collaborations avec des associations ou des groupes. Pour exemple Charliequeen propose une balade Matrimoniale où il est question de découvrir l’évolution de la femme dans l’espace public. Nous jouons sur tous nos atouts et puisque des films et des séries sont tournés à Charleroi c’est aussi de découvrir les endroits où ils ont été tournés. Une collaboration entre les différents services est encore à étendre notamment en travaillant encore plus sur la mobilité, les offres commerciales, culturelles ou encore festives”, conclut Maxime Hardy.

