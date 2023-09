Ancien Tir de Marcinelle: la journée de mémoire des Résistants, c'est ce vendredi 22 septembre

C’est un rendez-vous désormais bien établi, qui participe, chaque année, à l’important et nécessaire travail de mémoire, auprès des citoyennes et citoyens et, a fortiori, à destination des plus jeunes dont, le temps passant, il n’y a plus guère que les arrière-grands-parents, à la génération la plus proche, qui pourraient leur partager des souvenirs de l’époque. La Ville de Charleroi avait été officiellement libérée de l’occupation des Nazis le 4 septembre 1944 ; c’est donc à proximité de cette date que le service provincial Hainaut Mémoire et le secteur Éducation permanente et Jeunesse de la Province organisent leur grande journée de commémoration.