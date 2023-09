La première usine de recyclage de plastique PET belge est à Charleroi : “fabriquer des bouteilles grâce à d’anciennes bouteilles recyclées à Filao”

Le plastique, c’est un des grands maux de notre époque. On en produit trop, on en jette trop. À tel point qu’on a réussi, en tant qu’espèce, à polluer les océans, les nappes phréatiques et les terres agricoles un peu partout sur la planète. Mais les choses progressent vers un mieux, et si le meilleur déchet est encore celui qui n'est jamais produit, au moins ceux qui existent seront mieux recyclés : Filao, c’est justement une usine de recyclage de plastique qui vient d’ouvrir à Couillet, dans le district Sud de Charleroi.

L'usine Filao, qui recycle du plastique PET à Couillet, a ouvert en septembre 2023. ©VAN KASTEEL

Située idéalement à côté de Tibi (intercommunale de récolte des déchets en porte-à-porte pour la région de Charleroi) et du centre Valtris (où sont triés les sacs bleus PMC), cette usine va récupérer “en circuit court” les plastiques PET des bouteilles transparentes et bleutées pour les nettoyer, les broyer, les réduire en charpie et en faire des billes de plastique “de qualité alimentaire” qui servent… à créer de nouvelles bouteilles ! C’est dans les usines de Sources Alma, à la frontière franco-belge, qu’elles seront manufacturées et remplies pour revenir dans nos supermarchés, où elles pourront être achetées, jetées au sac bleu et recyclées à nouveau. “C’est bon pour l’environnement mais aussi pour l’économie, avec davantage de matières premières dans nos gisements de déchets wallons”, se félicite Céline Tellier, ministre de l’Environnement, invitée pour l’occasion. “Tous les déchets envoyés ici ne finiront pas dans nos incinérateurs, et ne seront pas envoyés un peu partout dans le monde avec les conséquences environnementales et sociales parfois désastreuses que l’on connaît.”

La ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, à l'inauguration de l'usine de recyclage du plastique PET Filao, à Couillet. ©VAN KASTEEL

Mais c’est aussi l’occasion de replacer la Belgique – et la Wallonie – sur la carte industrielle de l’Europe. “Nous avons la volonté, en accueillant ce type d’investissements, d’avancer à grand pas dans la création d’économies circulaires”, souligne Willy Borsus, vice-président wallon et ministre de l’Économie. “Ici avec du plastique PET, mais aussi ailleurs sur les métaux, les minéraux, etc. Cela participe à la réindustrialisation de notre région. Les plastiques recyclés intéressent les fabricants de bouteilles, mais aussi les soins de santé ou la biotech par exemple.”

L'usine Filao, qui recycle du plastique PET, utilise des bouteilles en plastique pour créer ces "billes" qui peuvent servir à fabriquer de nouvelles bouteilles. ©VAN KASTEEL

Filao est une association de deux partenaires français, Sources Alma d’un côté, un des principaux vendeurs d’eau en bouteille sur les marchés belges et français (Cristaline, Vichy, Mont-Blanc), et de l’autre Veolia, spécialisé dans les “services à l’environnement”. 40 000 tonnes seront traitées tous les ans à Couillet, soit environ 70 % des bouteilles en plastique collectées en Belgique. Une quarantaine d’emplois ont été créés à Charleroi.

Les bouteilles sortent en "cubes" du centre de tri pour être acheminées vers Filao située juste à côté. ©DLE