Le député écolo Christophe Clersy, ex-échevin à Courcelles, signe une “transaction pénale” de 300 € pour avoir accédé à la plateforme communale interne

C’est une interview de Christophe Clersy sur Télésambre qui avait mis la puce à l’oreille : le député y parlait de subsidiation d’une association courcelloise “qui pose problème” en raison d’une proximité présumée avec l’extrême droite. Un débat interne au collège, alors que le député qui n’y siégeait plus, a été abordé. Vérifications faites par l’informaticien communal, Christophe Clersy s’était en effet plusieurs fois connecté à la plateforme reprenant notamment les PV des réunions. Une plainte a été déposée, avec des accusations de piratage informatique et d’intrusion illégale.

Aujourd’hui, le député reconnaît “une maladresse” : il a bien accédé à plusieurs reprises, alors qu’il n’était plus censé y avoir accès, à la plateforme interne. “Mais j’ai plaidé ma bonne foi auprès du Procureur du Roi”, dit Christophe Clersy. “En aucun cas je n’ai utilisé un subterfuge pour me connecter à la plateforme et je n’avais aucune volonté de nuire.” Comprenez : ses accès informatiques (login et mot de passe) n’avaient pas été révoqués, il s’est donc connecté régulièrement comme s’il était toujours au collège… tout en sachant qu’il n’aurait pas dû. C’est éthiquement questionnable.

Le député wallon vient de signer une transaction pénale avec le parquet, ce qui nous a été confirmé. Pour un montant de 300 €, les poursuites s’éteignent donc contre Christophe Clersy. “Ce montant est raisonnable et proportionné, surtout il replace cette maladresse à sa juste dimension. J’en tire une leçon”, précise le député.

Cela met-il un point final au dossier ? La commune de Courcelles nous dit “envisager toutes les pistes de réflexion possibles pour les suites de ce dossier, qui est à l’étude au cabinet d’avocats désigné par marché public. Sur base de ces recommandations, le collège et le conseil communal prendront une décision.” Il serait possible, par exemple, de poursuivre le député au civil (plutôt qu’au pénal) pour obtenir une compensation financière. La députée-bourgmestre Caroline Taquin (MR) n’a pas souhaité commenter.