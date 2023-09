Un rond-point temporaire au carrefour du Roi des Belges à Anderlues

Les habitués du carrefour dit "du Roi des Belges", à l'entrée d'Anderlues en venant de Fontaine-l'Evêque, ont été choqués ces dernières heures: les feux de signalisation sont éteints et c'est maintenant... un rond-point! Sur place, on nous rapporte pas mal d'énervement d'automobilistes, perturbés dans leurs habitudes, avec de nombreux coups de klaxon et des accrochages qui ne semblent jamais bien loin.