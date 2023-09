”Vous ne portez pas la ceinture, ça sera une amende ou la voiture-tonneau ?”: une opération insolite de la police de Charleroi

Une opération originale de la police de Charleroi: les automobilistes contrôlés sans ceinture de sécurité peuvent payer l'amende... ou faire un tour en voiture tonneau! ©ZP Charleroi

Sur la journée, ils ont mis la main sur 43 contrevenants et contrevenantes, qui n’ont visiblement pas encore intégré la “nouvelle” loi de sécurité routière datant de 1975. Seules quatre personnes ont préféré payer l’amende, les autres se sont pliés à la proposition de la police, en allant dans la voiture tonneau recevoir une démonstration secouante de l’utilité de la ceinture de sécurité. “Une journée à refaire sans hésiter, non seulement pour le contact à la population – les retours étaient très positifs suite au passage dans la voiture-tonneau – mais aussi au vu du nombre assez important de personne ne portant pas la ceinture et avouant même ne jamais la porter, une problématique toujours d’actualité malheureusement !” explique le 1er inspecteur principal David Quinaux.

Au-delà du contrôle de la ceinture, un véhicule a été saisi pour défaut d’assurance, 12 P-V pour d’autres infractions de roulage ont été distribuées, et une amende administrative a été infligée pour un jet de déchet sur la voie publique.