Aiseau-Presles: une grande journée festive au Centre culturel, ce 23 septembre, pour définitivement tourner la page des inondations de juillet 2021

Cette fois, en plus, le choc des inondations aura mené à un très beau projet collectif, Ricochets. Comme le caillou qui rebondit à la surface de l’eau, cet événement se veut une grande fête qui permettra à chacune et chacun de repartir du bon pied, après les dégâts causés par la crue d’il y a deux étés. Le rendez-vous est lancé ce samedi 23 septembre. D’abord, un moment solennel, à 13 h 30, permettra de dévoiler un macaron qui gardera la trace du niveau atteint par la Biesme en juillet 2021. Dès 14 heures, une grande exposition de mobiles géants, de photos et de dessins d’enfants sera accessible à l’intérieur de La Papinière. Dans le jardin de l’extension du Centre culturel, petits et grands prendront part à des ateliers culturels, à des jeux de rôles, à des lectures à voix haute. Quatre représentations de kamishibaï, le théâtre japonais en papier découpé, seront données à partir de 14 h 30. Bar et restauration seront ouverts à 18 heures. Cette belle journée de reconstruction et de résilience s’achèvera sur un concert du groupe Magmass, avec des reprises enjouées et variées, de Jean-Louis Aubert aux Red Hot Chili Peppers en passant par The Pogues. Premiers accords de guitare à 20 heures. Toute cette journée Ricochets est gratuite pour tous.