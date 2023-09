Charleroi veut former ses "signaleurs routiers" aux Premiers Secours

L’effroyable bilan du drame de Strepy-Bracquegnies en mars 2022, quand un chauffard avait foncé sur un cortège de gilles en route pour le carnaval, est l’un des plus lourds que le folklore wallon ait jamais eu à payer: six morts et une trentaine de blessés. Pour mettre la population à l’abri de tels risques lors des manifestations festives, folkloriques et sportives, la ville de Charleroi a organisé une formation de signaleurs. "Il s’agit d’une demande qui nous avait été exprimée lors des états généraux et tables rondes du folklore", rappelle l’échevine en charge des Fêtes Babette Jandrain qui a porté ce projet. "Si la crise sanitaire est venue contrarier l’agenda, nous avons pu concrétiser nos engagements: quatre séances ont ainsi été organisées. Elles ont accueilli un total de 106 participants."