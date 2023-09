"Elle est maladroite, tombe dans les escaliers ou se prend des portes": accusé de violences, Emmanuel conteste

Il est reproché à Emmanuel d’avoir frappé et giflé sa compagne de l’époque à Marcinelle. Deux scènes sont concernées. La première, datant du 15 juin 2022, a eu lieu après des remarques formulées par l’homme sur le ménage effectué par la victime. "Il lui a reproché de ne pas faire le ménage comme il faut. Puis s’en est suivi une discussion sur la séparation du couple et ma cliente a été frappée au visage avec la paume de la main", précise la partie civile. Et ce n’est pas fini: Emmanuel aurait de nouveau frappé sa compagne dans la chambre à coucher via un coup de boule et trois morsures à la lèvre.