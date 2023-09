"On ne touche pas aux écoles": les députés outrés par les attaques à Charleroi et Liège, "aucune marche arrière ne sera opérée"

Egalement dans la majorité, le député carolo Christophe Clersy (Ecolo) a fustigé de son côté des "actes d'une violence inouïe et d'une lâcheté sans nom". "On ne touche pas aux écoles!", a renchéri pour sa part Michaël Vossaert (DéFI), évoquant des "actes odieux".

L'opposition PTB, tout en appuyant la nécessité de l'Evras que le groupe avait votée unanimement il y a quinze jours, a estimé mercredi qu'il fallait néanmoins pouvoir "écouter les inquiétudes légitimes" exprimées par certains parents sur ce dossier.

"Tout ne peut être rejeté au nom du refus de l'intégrisme et du complotisme", a plaidé Alice Bernard, la cheffe de file marxiste. "Certaines phrases (du guide Evras) méritent des éclaircissements".

À lire aussi

Egalement dans l'opposition, Les Engagés, dont trois membres s'étaient abstenus sur l'Evras il y a quinze jours, ont aussi appelé à une approche plus nuancée vis-à-vis des voix critiques.

"Il y a des expressions d'inquiétude, des questionnements de bonne foi", a ainsi jugé Benoît Dispa. "Nous devons les entendre et éviter de nous mettre dans une posture où nous serions les seuls à avoir raison", a-t-il insisté.

Dans la majorité également, la cheffe de groupe MR Diana Nikolic s'est montrée plus mordante, dénonçant les "fantasmes" sur l'Evras, lesquels sont "attisés par la communication floue de certains", selon elle. La députée libérale a cité à cet égard "l'attitude très peu courageuse de la commune de La Louvière à majorité absolue socialiste" qui a décidé de reporter l'introduction de l'Evras à janvier 2024, ainsi que le "volte-face" opéré, selon elle, par le PTB sur ce dossier. "On dirait des anguilles et cela ne fait qu'ajouter de la confusion à la confusion", a-t-elle lancé, pressant la ministre de l'Education Caroline Désir (PS) à "maintenir le cap".

Intervenant à son tour dans la débat, la ministre a confirmé mercredi qu'aucune marche arrière ne sera opérée. La généralisation de l'Evras serait bien menée dans toutes les écoles dès cette année. "Il n'est pas question de revoir l'agenda", a dit Mme Désir, précisant que les services de l'Inspection scolaire étaient compétents pour vérifier la bonne mise en oeuvre des cours d'Evras dans les écoles. La ministre a toutefois précisé que les établissements avaient toute l'année scolaire pour se conformer au prescrit légal. Ceux qui le souhaitent peuvent donc attendre janvier pour s'y atteler, a-t-elle indiqué, en écho à l'annonce de la ville de La Louvière.

Devant les députés, Mme Désir a estimé que les attaques contre les écoles étaient le résultat d'une "campagne de désinformation puissante et financée", menée par des groupuscules d'extrême-droite et des mouvements extrémistes religieux. "La lutte contre cette campagne est compliquée mais elle est vitale dans notre Etat de droit", a insisté Mme Désir.

Refusant de faire de tous les critiques de l'Evras des complotistes, la ministre a elle aussi estimé mercredi qu'il fallait "entendre les inquiétudes légitimes" exprimées par certains.

Dans cette logique, pour offrir des réponses aux parents inquiets, ses services ont adressé une circulaire à toutes les écoles. Un document sous forme de 'Foire aux Questions' a également été diffusé aux directions pour pouvoir fournir toutes les réponses aux parents.

Mme Désir a encore répété mercredi que le guide Evras avait fait l'objet avant son adoption d'une large concertation avec de nombreux professionnels du secteur et que quelques modifications avaient été apportées suite à de précédentes remarques.

Le guide au centre de la polémique n'est par ailleurs pas un programme de cours, mais un manuel destiné aux seuls professionnels appelés à animer ces séances d'Evras, a-t-elle rappelé.

Pour mémoire, six écoles de la région de Charleroi et deux en région liégeoise ont vandalisées et/ou incendiées la semaine dernière, certaines attaques étant clairement motivées par l'opposition à l'Evras.

Devant le Parlement, Mme Désir a indiqué mercredi que les élèves des huit écoles vandalisées avaient tous retrouvé à présent le cours normal de leur scolarité.

Face au choc provoqué auprès des parents, des enseignants et des élèves des établissements ciblés, des équipes mobiles ont été déployées sur place pour apporter une assistance psychologique, a-t-elle ajouté.

La surveillance policière des écoles de la région de Charleroi a par ailleurs été renforcée, tout comme la vidéosurveillance afin d'éviter toute nouvelle attaque.