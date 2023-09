Père et fils agressés par Nicolo devant une boîte de nuit à Charleroi: atteint d'un trouble mental, il sera interné

Version des faits contredite en direct par le fiston. Alors que lui et son père sont sortis pour fumer une cigarette, le prévenu est venu à la charge. "J'ai pris un premier coup et par la suite il y a bien eu un échange de coups. Mon papa a pris un coup à l'arrière de la tête", détaillait le fils. Résultat pour le papa: une commotion cérébrale et une absence de souvenirs des faits.

Comme requis par le parquet, Nicolo sera interné en raison d'un trouble mental détecté, présent au moment des faits et encore d'actualité.