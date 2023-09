"Une chorale pas comme les autres": Les Motivés en concert à la MPA

Chaque année, et en dehors de la pause forcée par le covid, ses quelque 70 choristes dirigés par Olivier Bilquin et Emilie Van Laethem ont en effet exploré des thématiques de société en lien avec le monde associatif : droits des femmes, paix, droits des enfants, et cette année transition écologique et sociale. “Nous avons pour objectif de créer du lien à la fois par le chant et les projets que nous menons”, enchaîne la trésorière Anne Cattiez. En 2023, les Motivés ont ainsi imaginé la journée “Réenchanter la vie” qui s’articulera autour de deux temps forts dans la grande salle de la Maison de la Participation et des Associations (MPA) à Marchienne-Monceau : une série d’ateliers entrecoupés par quatre miniconférences à partir de 14h30 le samedi 30 septembre, et un concert-spectacle intitulé “Mets ta morphose” en soirée, à 19h. “C’est le résultat d’un long et minutieux travail de réflexion collective, d’animation et de production artistique”, résument les deux bénévoles. “Ce sont comme presque toujours les pauvres qui vont régler l’ardoise de la transition, parce qu’il leur est demandé de faire l’effort de la décroissance. Sur fond de montée des inégalités, de la surconsommation d’une minorité de riches, d’un capitalisme débridé qui encourage la destruction de la planète… ” Pendant des mois, des ateliers d’écriture, de slam, de fresques, de cuisine ont mobilisé les participants.

En première partie du concert, le collectif “En roue libre” présentera “Chrystal et la fourmi”, une fable théâtrale. Suivra le spectacle des Motivés, avec la participation du collectif la Rochelle dans une présentation de son “Foutoir de dieu” : une heure de chants dénonçant les excès et dérives de la (sur) croissance, à partir d’adaptations de titres de variétés et medleys arrangés pour les chœurs. Pas question de broiyer du noir. “Nous clôturerons en lumière avec une création sur l’air de Lili de Pierre Perret dont les paroles ont été entièrement réécrites par les participants”, annonce Anne Cattiez. La journée complète (avec les ateliers) est accessible aux plus de 13 ans au prix de 10 euros, l’accès au spectacle est à 5 euros. Pour la soirée, la jauge est limitée à 250 places.