Voici le Top 5 des routes les plus dangereuses à Charleroi, et comment “un plan veut les sécuriser dans les 10 ans”

Cette carte, qui porte sur trois années d’analyse de données, a permis de dresser un état des lieux des points noirs et tronçons de voiries les plus dangereux.

La Grand’rue (Charleroi) La N5 (entre les Quatre Bras de Couillet et le quartier de la Queue) La rue des Fusillés (à Gosselies, à la sortie de l’autoroute A54) La chaussée de Charleroi (Lodelinsart) La chaussée de Fleurus (Gilly)

Selon Xavier Desgain, un plan d’action a été élaboré. Trois zones sont à ainsi traiter de façon prioritaire : l’intra-ring où la limitation à 30 km/h continue à ne pas être respectée par des chauffards (le centre-ville concentre 30 des 200 tronçons les plus à risques), le périmètre urbain de Gosselies qui en concentre dix et les deux axes du futur BHNS, la N5 et la RN54 (avenue Pastur). Des mesures de sécurisation s’imposent également à trois autres endroits très exposés aux accidents : le carrefour de la rue des Fusillés à Gosselies, la rue des Combles à Montignies-sur-Sambre (au croisement avec la N90) et la rue de la Villette derrière la gare centrale. Enfin, une liste d’une trentaine de voiries à la fois régionales et communales a été dressée, une attention particulière se porte sur les abords d’écoles.

La commission trafic mobilité de la ville va travailler avec la police et le SPW Mobilité Infrastructure à ralentir les vitesses, car elle reste la cause majeure des accidents. “Nous disposons de trois radars mobiles qui sont en service chaque semaine aux endroits jugés les plus problématiques ou insécurisants”, rapporte le chef de corps Laurent Van Doren. “Nous avons demandé à la Wallonie de renforcer nos moyens de contrôle et de prévention”, complète l’échevin. “Des lieux ont été identifiés, et leurs coordonnées transmises au SPW.”

En bonne intelligence avec son collègue Eric Goffart en charge de la Voirie, Xavier Desgain va plancher sur des projets d’aménagements routiers (intégration de ralentisseurs, relifting de carrefours, rétrécissements).

Il faudra se montrer patient : selon l'échevin, il est raisonnable de penser que ces travaux s’étaleront sur une dizaine d’années.

©Jean Luc Flemal

Plus d’un million de contrôles de vitesse chaque année sur le territoire

À Charleroi, la zone de police a intensifié ses contrôles de vitesse et d’alcool. “En 2020, nous y avions consacré un peu plus de 2 000 heures, 1 881 pour la vitesse et 204 pour l’alcool”, indique le chef de corps Laurent Van Doren. Ce chiffre a grimpé à 5 626 heures l’an dernier. “Et pour les sept premiers mois de 2023, nous en sommes déjà à 3 440 heures, soit une base identique. ” Il n’empêche que le nombre de véhicules contrôlés devrait augmenter nettement.

En 2022, les radars en avaient vu passer 1,18 million pour un taux d’infraction de 3,74 %, soit un total de 44 225 en excès de vitesse. En sept mois, la police en a déjà contrôlé 966 257, ce qui représente une moyenne mensuelle de 138 000. Le nombre d’infractions est tombé à 2,84 %, 27 440 véhicules ont été flashés. Il n’y a eu que six retraits immédiats de permis.

“Pour l’alcool, nous avons testé 7 279 conducteurs, plus d’un millier par mois. Quarante d’entre eux se sont vus confisquer leur permis. ” On est déjà au-delà des chiffres de 2022 avec 34 retraits immédiats pour 6 142 contrôles.

Comme le souligne le chef de corps, la police sanctionne d’autres types d’infractions, notamment les stationnements gênants ou dangereux. “Nos équipes se montrent attentives aux itinéraires de bus, notamment dans les rues où le parking est alterné. ” Chaque 1er et 16 du mois, la présence de véhicules sur les deux côtés peut empêcher ou retarder le passage des transports en commun.

Laurent Van Doren l’observe : “les contrôles ont été opérés sur l’ensemble des districts, de manière géographiquement équilibrée. ” En fonction des données d’analyse de trafic, ils se sont parfois éloignés des grands axes pour s’effectuer dans les quartiers où se concentraient les doléances.