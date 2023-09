Affaire Courcelles vs. Christophe Clersy : la commune veut aller au civil pour la “réparation des dommages subis”

En mai 2019, l’échevin écologiste Christophe Clersy, à Courcelles, fait un pas de côté du collège communal pour se concentrer sur son siège de député wallon. Mais en juin 2020, lors d’une émission télévisée, il rebondit à la question de subsides que la commune de Courcelles envisage de donner à une association présumée d’extrême-droite. À Courcelles, on se demande comment l’ex-échevin est au courant et on vérifie le système informatique : il s’est connecté à plusieurs reprises à la plateforme interne pour consulter des documents auquel il n’était plus censé avoir accès. Une plainte est déposée dans la foulée par la commune, en septembre 2020. Une information judiciaire est ouverte sur base de l’article 550bis du Code pénal, permettant d’inculper “celui qui, sachant qu’il n’y est pas autorisé, accède à un système informatique […]”. Trois ans plus tard, Christophe Clersy signe une transaction pénale de 300 € avec le parquet de Charleroi, mettant fin aux poursuites.