Ce samedi, la deuxième édition de la Fête de l’environnement battra son plein au Centre de Loisirs de Marcinelle

Au programme, des ateliers pratiques et des conseils sur divers sujets comme comment appréhender la biodiversité, quels sont les petits gestes du quotidien pour une meilleure conservation de l’environnement, comment respecter l’espace public.

Si les 21 et 22 septembre sont consacrés à accueillir les écoles ce samedi l’est pour les familles et le tout public. Près de 1100 élèves issus de plus de 20 écoles du territoire carolo (tous réseaux confondus) participent durant ces deux journées à plusieurs ateliers et animations proposés par le service Prévention des déchets de Tibi et ses partenaires. Ce sont ainsi 12 activités qui sont proposées aux écoles participantes et pour lesquelles chaque école a posé un choix de 4 animations réparties sur une demi-journée d’activités.

“Aujourd’hui, chaque citoyen, dans son quotidien, intègre de plus en plus des préoccupations environnementales et est également attentif, notamment, à sa production de déchets, au respect de son environnement, que ce soit à son domicile, dans ses activités sociales, dans l’espace public”, relate Mahmut Dogru, Échevin de la Propreté. Et de poursuivre “Mais c’est aussi un enjeu essentiel pour notre Ville et un intérêt réel et actuel pour les Carolos. C’est pour cela que nous avons décidé d’ancrer la Ville en 2021 dans la démarche Zéro Déchet, au respect de la nature et de l’environnement ainsi qu’à la réduction des déchets et mener des actions afin de sensibiliser nos concitoyens à cette vision. Dans cette mouvance, il était pour nous indispensable de proposer à nouveau sur Charleroi, un événement d’ampleur en lien avec la thématique du Zéro Déchet, au respect de la nature et de l’environnement ainsi qu’à la réduction des déchets et de proposer des activités attractives, intergénérationnelles et ludiques, afin de donner envie au public de s’intégrer avec nous dans cette démarche. C’est pourquoi, en 2022, dans le cadre de la délégation de nos actions locales de prévention à Tibi, nous avions relancé en collaboration avec Tibi, la Fête de l’Environnement. Fort du succès de l’an passé, nous lançons aujourd’hui une seconde édition de cette fête liée au Zéro Déchet. ”

Au-delà des gestes utiles, plusieurs activités tournent autour de la découverte de la biodiversité, ce que propose Charleroi Nature.

Étant donné le nombre d’inscrits et, hélas, le nombre d’inscriptions qui n’ont pu être prises, les organisateurs réfléchissent déjà à mettre les choses en places pour contenter plus de monde.