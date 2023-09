Depuis sa mise en place en 2020 les chèques sports rencontrent un franc succès auprès des familles carolos. En suivant sa politique de “sport pour tous”, l’échevin a pu convaincre, au fil des saisons sportives, de plus en plus de clubs à adhérer et recevoir les chèques sport.

Véritable bouée d’oxygène pour certaines familles, le Conseil communal de la ville de Charleroi a donc décidé de suivre l’inflation en augmentant les plafonds des revenus afin de pouvoir bénéficier de cette aide financière. Tant les jeunes que les aînés peuvent bénéficier de ces chèques sports.

“L’année dernière, le collège avait déjà validé ma proposition de rehausser les plafonds de revenus des parents des bénéficiaires ou des aînés pour élargir l’accès à ce dispositif ô combien important. Cela avait généré une adhésion trois fois plus importante au chèque sport et à une augmentation du budget disponible pour satisfaire la demande. Cette année encore, nous avons imposé un nouveau changement qui permet de mieux coller à la réalité économique de la population : les plafonds de revenus permettant d’avoir accès au chèque sport sont relevés de 14 % afin de suivre le plus possible l’évolution du coût de la vie”, se réjouit l’échevin des Sports, Karim Chaïbaï.

À titre d’exemple, une personne seule avec un enfant peut désormais gagner jusqu’à 33.600 euros bruts pour avoir accès au chèque, contre 30.000 euros auparavant. Cette année, 1 150 chèques sont disponibles.

Les nouveaux plafonds :

Les revenus imposables du ménage de l’année précédant la demande de chèque sport ont été inférieurs aux montants bruts suivants :

33.600 € si une seule personne est à charge du ménage (contre 30.000 € précédemment) ;

39.200 € si deux personnes sont à charge du ménage (contre 35.000 €) ;

44.800 € si trois personnes sont à charge du ménage (contre 40.000 €) ;

50.400 € si quatre personnes sont à charge du ménage (contre 45.000 €) ;

56.000 € si cinq personnes sont à charge du ménage (contre 50.000 €) ;

5.600 € par personne supplémentaire à charge du ménage (contre 5.000 €).

Pour les aînés :

Les revenus imposables de l’aîné de l’année précédant la demande de chèque sport ont été inférieurs aux montants suivants :

24.640 € pour une pension d’isolé (contre 22.000 €) ;

30.240 € pour une pension de ménage (contre 27.000 €).

Une campagne officiellement lancée

La campagne est dès à présent officiellement lancée avec la mise en ligne des formulaires. Le contact est Christelle Malcorps, au Département des Sports de la Ville de Charleroi joignable par e-mail christelle.malcorps@charleroi.be ou au 071/86.22.22.

Une urne sera à votre disposition au rez-de-chaussée du bâtiment Hélios, 101B rue de Montigny pour déposer votre dossier.

Tous les documents sont également disponibles sur le site de la Ville de Charleroi www.charleroi.be dans l’onglet Mes démarches, aides au sport.

Si les chèques permettent la pratique du sport pour les jeunes et les aînés, de nouvelles dispositions ont été prises pour que les jeunes puissent assister aux rencontres sportives des clubs d’élite carolos. La carte C-gratuit peut désormais être utilisée jusque 18 ans, contre 16 ans auparavant. Les clubs participants aux dispositifs sont : Charleroi Volley, Spirou basket, Spirou Ladies, Futsal My-Cars, RAS Monceau-Châtelet, Olympic Club Charleroi Farciennes, Sporting de Charleroi, Futsal Team Charleroi, Hélios Aqua Team, Gymnos, Villette Charleroi, Coal miners, Wolves, Black Star, Red roosters et l’Argos.