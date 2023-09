Écoles vandalisées à Charlerois : Paul Magnette rembarre CNews, “une chaîne d’extrême droite”, en interview

“Vous êtes une chaine d’extrême droite. Je pense que vous êtes en partie responsable de ce qu’il se passe”, a expliqué le président du PS au micro de CNews, qui a rappelé que la chaîne avait été condamnée pour incitation à la haine en 2021. “Ce sont des médias comme les vôtres, et des réseaux instrumentalisés sur les réseaux sociaux, qui diffusent des fake news et des choses totalement fausses. Et c’est qui fait que nous avons des gens qui pensent qu’il n’y a que la violence comme solution. ”

Sur le plateau de “L’Heure des Pros”, l’explication de Paul Magnette n’a visiblement convaincu personne. Pascal Praud et les chroniqueurs se moquant de “l’intelligence” et de “la nuance” du bourgmestre de Charleroi.

Le 9 juillet 2023, l’ancien ministre de l’éducation nationale français, Pap Ndiaye, a affirmé sur Radio J que “CNews est très clairement d’extrême droite”.