Hôpitaux : ne dites plus ISPPC mais “HUmani”, de Charleroi à Chimay

Il faut dire que l’intercommunale AIHSHSN, dans la botte du Hainaut, avait tout le mal du monde à maintenir son activité : “Nos moyens sont insuffisants, en tant que petites communes frontalières de 33 000 habitants, pour continuer. Et comme on est excentrés, recruter des médecins ou du personnel soignant devient de plus en plus difficile, notamment en raison des gardes à assurer par de petites équipes”, reconnaît Willy Decuir, ex-président de l’intercommunale désormais dissoute et ancien bourgmestre de Froidchapelle.

Daniel Vanderlick, président de l'ISPPC, et Willy Decuir, président de l'AIHSHSN, ont fusionné leurs institutions hospitalières dans l'intercommunale HUmani - CHU de Charleroi-Chimay. ©VAN KASTEEL

Goliath a absorbé David, mais les deux s’accordent à dire que c’est pour un mieux : “on doit continuer à offrir des soins loin des centres urbains. C’est en 1964 que nos communes se sont réunies pour avoir une présence hospitalière, et ça ne changera pas”, souligne Willy Decuir. Le Centre de Santé des Fagnes va continuer à exister, et continuer à accueillir également des patients frontaliers français – les Hauts-de-France étant également isolés niveau hospitalier.

Preuve en est dans les “grands projets” qui sont dans les cartons du nouveau-né HUmani. L’ancienne aile du Centre de Santé des Fagnes va subir une rénovation lourde, étage par étage, et la nouvelle aile devrait accueillir un étage supplémentaire ainsi qu’une extension des urgences. Un budget de 25 millions d’euros est sur la table.

D’autres infrastructures sont dans le pipe de la nouvelle intercommunale : une démolition de l’ancien hôpital Rayon de Soleil à Montigny-le-Tilleul et la construction d’un nouvel hôpital lié à Vésale devraient arriver dans les 5 à 10 prochaines années, avec un budget de 246 millions d’euros. En parallèle, l’hôpital Van Gogh devrait déménager de Marchienne-au-Pont dans un bâtiment flambant neuf encore à construire à Farciennes, sur le site du Bel Abri. Ici, c’est 109 millions d’euros qui sont en jeu. Enfin, on rappelle que Marie Curie (Lodelinsart) devrait voir une extension des urgences pédiatriques pour 1,2 million d’euros, ainsi qu’une deuxième salle d’angiographie (examen des artères, NdlR) pour 1,5 million. Et la cuisine centrale aux AMS Sud de Marchienne-au-Pont, pour distribuer 25 000 repas sains et équilibrés aux collectivités de Charleroi Métropole, suit son cours.

Quoi qu’il en soit, pour le patient, rien ne devrait changer à court terme… et les soins reçus à “HUmani” devraient être encore améliorés dans les années qui viennent. Pour le personnel, Michel Dorigatti, président du comité de direction, a assuré qu’il n’y aurait “aucune perte d’emplois” suite ce changement majeur.