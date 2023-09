"Investir son argent avec un vrai impact local, plutôt que le laisser dormir sur un compte": après Bruxelles, CitizenFund arrive à Charleroi Métropole

CitizenFund, c’est quoi ?

”C’est un fonds d’investissement sous forme de coopérative, qui fait appel à l’intelligence collective pour choisir les entreprises qu’on finance : il faut qu’elles aient un impact positif, social, écologique et éthique principalement, économique évidemment. Il y a deux ans et demi, j’ai dit au responsable Alain Boribon : “c’est bien ton projet, mais c’est fort bruxellois. Il me semble qu’on devrait pouvoir faire du local ailleurs en Belgique”, et il m’a répondu : “vas-y, fonce”. C’est comme ça qu’on va lancer CitizenFund Charleroi Métropole le 28 septembre, lors d’une soirée à l’Eden, avec une pièce de théâtre délicieuse sur la finance durable, “Licorne in the Room”. L’occasion de nous rencontrer et répondre aux questions, voir les projets déjà financés à Bruxelles, nos valeurs, etc.”

On parle d’investissements “à impact”, c’est-à-dire ?

”L’idée, c’est d’être approché ou d’approcher des entreprises intéressantes, qui veulent faire les choses mieux, autrement. On analyse avec des experts la viabilité de l’entreprise, et on propose aux coopérateurs d’investir. Il faut que 70 % d’entre eux acceptent pour qu’on saute le pas. Mais on n’est pas qu’un fonds, on propose aussi une expertise, un carnet d’adresses, un soutien à ces entreprises à impact, qu’on pourrait aussi appeler utopistes. On veut montrer qu’on peut investir autrement, sans le faire à perte. Évidemment, celui qui veut 10 % d’intérêts, ce n’est pas chez nous qu’il doit venir. Mais on défend le fait de placer ses billes de façon locale et éthique, tout en soutenant des entreprises qui intéresseraient peu les banques traditionnelles, qui promeuvent de l’emploi de qualité, etc. On parle d’investissements de petites sommes, 5 000 à 10 000 € en moyenne, mais qui peuvent faire la différence.”

Ça s’adresse aux gens qui ont des sous à placer, donc ?

”Disons que c’est une bonne manière de mettre en rapport les gens qui ont des sous et qui ne veulent pas les galvauder, et les gens qui ont des idées qui tiennent la route. On vient en complément d’autres financements, en utilisant des fonds qui sont levés par la prise de parts dans la coopérative. Une part, c’est 250 €, mais il existe des parts “jeunes de moins de 26 ans” à 50 € pour ceux qui veulent. Et une fois qu’on est coopérateur, on a une voix et un vote. Peu importe qu’on ait une part à 50 € ou qu’on ait avancé 50 000,00 €.”

Quel intérêt pour son argent ? Plutôt “rapporter des dividendes” ou “placer son argent dans des projets locaux” ?

”La deuxième option, très clairement. Même si on est autorisés à payer jusqu’à 6 % d’intérêts, en pratique il n’y a jamais eu de dividendes payés. On peut dire que c’est une façon de placer son argent pour qu’il ait un impact plutôt que de le laisser dormir sur un compte. Et cela permet de développer un réseau d’entreprises éthiques, locales et écologiques, en investissant sainement même dans des domaines qu’on ne connaît pas, parce que d’autres coopérateurs sont spécialistes et peuvent nous guider. Dans les projets financés, aucun ne s’est cassé la figure à Bruxelles, à part peut-être NewB, et encore on n’a pas perdu d’argent dans l’histoire, c’est plutôt l’idée qui n’a pas fonctionné comme prévu. CitizenFund, c’est davantage une façon de placer son argent que de le faire fructifier. Et pour les entreprises qu’on finance, c’est aussi une reconnaissance de la viabilité de leur projet, on voit que quand on investit, ça devient plus facile pour elles d’avoir des prêts bancaires plus traditionnels après.”

J’imagine qu’il y a un risque pour son argent

”Bien sûr, comme dans n’importe quel fonds d’investissement. Mais à partir du moment où on arrive à maintenir à Charleroi le travail qu’a fait CitizenFund à Bruxelles, avec un travail d’analyse sérieux, le risque en lui-même n’est pas plus élevé qu’ailleurs, voire il est moindre parce que notre désir n’est pas de faire du bénéfice. On peut intervenir de deux manières, soit en achetant des parts pour entrer au capital d’une entreprise, soit en accordant des financements. Dans le premier cas, on peut revendre nos parts pour récupérer l’investissement, dans l’autre on reçoit un remboursement régulier. Et de toute façon, même si personne ne l’a encore fait, chaque coopérateur peut revendre ses parts dans la coopérative pour récupérer son argent quand il le souhaite.”

> Davantage d’informations sur le site citizenfund.coop. Il sera possible de s’investir dans la coopérative “Charleroi Métropole” à partir du 28 septembre, en ligne ou directement à l’Eden pour la soirée de lancement, à partir de 18 h 30.