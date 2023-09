L’ULB et l’UMons font leur rentrée académique hors leurs murs à Charleroi

L’ULB et l’UMons partagent une ambitieuse vision pour le développement territorial du Hainaut. Renforcer l’offre de formations universitaires de proximité (proximité à la fois pédagogique par un meilleur encadrement et géographique par des décentralisations), encourager l’accès à l’enseignement supérieur et développer la formation continue et en alternance: les deux universités intensifient leurs collaborations pour répondre à ces objectifs et se positionnent en tant qu’opérateurs d’enseignement supérieur de premier plan.

Tant la rectrice de l’ULB Annemie Schaus que le recteur de l’UMons Philippe Dubois l’ont souligné dans leurs discours. Leur ambition est claire: offrir à un maximum de jeunes la chance de pouvoir faire des études supérieures universitaires.

Les chiffres l’indiquent clairement: à Mons, le taux de boursiers en première année est de 27%. Mais il grimpe à 40% à Charleroi. Et augmente jusqu’à 60% en fin de cycle de bachelier, preuve que l’ascenseur social et sociétal fonctionne. Pour concrétiser leur rapprochement, les deux universités ont créé l’ASBL "Marie Mineur", dont la fonction est de dynamiser les projets communs dans les trois missions de base: enseignement, recherche et engagement sociétal.

La nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur Françoise Bertiaux en a pris pour son grade. Les représentantes du corps étudiant ont en effet dénoncé son manque de proactivité, sur fond de montée de la précarité estudiantine. Le corps scientifique le revendique lui aussi: un refinancement s’impose. D’urgence.