Lutte contre la drogue: la "commissaire nationale" Ine Van Wymersch en visite à Charleroi

Dans son PZS (plan zonal de sécurité), la police a fixé des actions prioritaires pour une période de 6 ans. Un plan d'action pour "d’ici 2025, augmenter la qualité de vie et le sentiment de sécurité du citoyen de Charleroi en luttant contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de la Zone de Police de Charleroi", a précisé le chef de corps, Laurent Van Doren. La police locale et la police judiciaire fédérale collaborent pour la lutte contre ces trafics... et la criminalité qui en résulte. L'opération "Disruption", lancée fin août, vise à avoir une police locale davantage présente dans la rue. "La priorité étant une présence policière effective sur les problèmes les plus sensibles pour les citoyens (notamment la toxicomanie, les lieux de squats, les incivilités, les stationnements illicites, les comportements routiers agressifs, etc.), dans les quartiers sensibles, en commençant par l’intraring", note la Ville de Charleroi dans une communication.

De son côté, le CPAS a présenté un état d’avancement du projet de dispositif mobile de consommation à moindre risque et du "plan drogues", qui visent à répondre à la problématique des personnes consommatrices de stupéfiants sur le territoire communal.

Le Parquet, enfin, a présenté la Chambre de traitement de la toxicomanie, projet pilote porté dans l’arrondissement judiciaire par le Procureur du Roi et en a exposé les résultats.

La commissaire nationale Ine Van Wymersch ainsi pu noter la collaboration existante à Charleroi, en matière de lutte contre la drogue. "Elle a également pris note des besoins du terrain, notamment en matière de coordination et de mutualisation des ressources des différents acteurs impliqués dans ce défi", conclut la Ville de Charleroi.