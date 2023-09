Trois jours à peine après sa sortie de prison, Stève a volé à nouveau: "la justice a tout tenté"

Stève jure ne pas avoir franchi les caisses avec six boîtes de bas collants, d’un préjudice total de 65 €.

Un mois plus tard, c’est dans un Medi-Market que le prévenu s’est emparé de 228 € de produits cosmétiques. Et le 22 juin dernier, une bouteille d’alcool et des brosses à dents électriques ont été dérobées par le prévenu au Colruyt. Tout ça pour se refaire une beauté ? "Non, il comptait bien revendre les objets. En tout cas, j’aurais du mal à concevoir qu’il comptait porter les bas collants", ironise le substitut Vervaeren.

La fin de la récré est sonnée quand le 9 août. Stève s’introduit par une fenêtre à l’intérieur de la brasserie Les Templiers, place du Manège à Charleroi. "C’était pour que la police vienne me chercher. J’ai pris une grande bouteille de Cécémel et de la crème fraîche. Je crevais de faim et de soif", confie l’homme détenu.

"Qu’est-ce qu’on fait de lui ?"

Étant donné la situation carcérale de Stève, le parquet s’interroge. Que faire d’un homme qui comptabilise six pages de casier judiciaire, qui n’en a cure des chances octroyées et qui se permet de délinquer à nouveau quelques jours seulement après sa sortie de prison ? La seule réponse possible, pour le substitut Vervaeren, est de requérir une peine de quatre ans de prison ferme, histoire "de protéger la société".

Me Cigna, à la défense, espère obtenir un nouveau sursis probatoire avec les mêmes conditions prévues au jugement rendu le 23 mars dernier. Décision dans deux semaines.