Charleroi: fascinante plongée dans l'univers de Laurence Dervaux au BPS22, jusqu'au 7 janvier 2024

L’eau et la poussière, le ciel et la terre, le rouge et le brun, la vie et la mort, tout le travail de Laurence Dervaux est affaire de dualités, voire de paradoxes. L’artiste avoue: "J’aime concevoir et travailler des œuvres esthétiques, avec un véritable aspect du beau qui va tout d’abord attirer l’attention des visiteurs. Puis, ils découvrent le titre de l’œuvre, que je rédige expressément de manière frontale, et alors, ils prennent conscience d’un autre message, au-delà de ce qu’ils ont d’abord perçu". C’est le cas de la grande installation qui prend place dans la salle Pierre Dupont, plongée, pour l’occasion, dans la pénombre. Au centre de l’espace, des assemblages sculpturaux de vases et autres récipients en verre sont remplis d’eau. Par capillarité, cette eau passe, en goutte à goutte, à travers des cordes rouges tressées, d’un récipient à l’autre. Des miroirs disposés dans les verreries, frappés par les rais de spots disposés au plafond, envoient des reflets mouvants sur les murs de la salle. La fascination de l’ensemble est évidente: "Mais, en fait, chaque grand récipient contient autant d’eau qu’un corps humain adulte. Il y a dix-sept ensembles disposés dans la salle. Le public voit dix-sept humains, qui, au fil du temps, perdent peu à peu leur eau et, donc, leur vie". Certains liquides sont colorés, ce qui ajoute des à-plats changeants sur les murs de la salle. "Il y a du rouge, du jaune et du brun. Oui, reconnaît l’artiste, c’est pour évoquer le sang, l’urine, les matières fécales". Cette installation est inédite ; le reste du parcours imposé, car la créatrice a voulu une expérience globale pour les visiteurs, remet à jour des œuvres plus anciennes. Mais dès la deuxième pièce, le public lèvera déjà un coin du voile sur les échos et les ricochets qui traversent tout le travail de Laurence Dervaux: sur la mezzanine de la salle Dupont, un diptyque vidéo, courte boucle sur deux écrans qui se font face, montre, d’un côté, un vase empli de sang qui se fracasse au sol et, de l’autre, le vase qui tombe. Avec ce léger malaise: l’image de l’éclatement semble précéder celle de la chute.