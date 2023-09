Charleroi: nouvelle maison des jeunes à Couillet et les autres projets en cours pour la Jeunesse

Des jeunes que l’on encadre et auxquels on offre des moyens de s’épanouir, ce sont des jeunes dont on n’aura pas à gérer la réinsertion sociale dans dix ans. Un investissement positif et rentable pour tous. Après le désamiantage, ordre a été donné à l’entrepreneur de démolir l’ancienne école des Fiestaux à Couillet, ce qui a été fait. L’échevin en charge des Bâtiments Xavier Desgain a travaillé avec son collègue Karim Chaïbaï à la reconstruction de la MJ sur trois niveaux, elle intégrera un dojo au -1 et une salle polyvalente à l’étage. Le nouveau bâtiment changera d’orientation: l’entrée actuelle depuis la rue Maximilien Luce sera ainsi supprimée, l’accès se fera du côté opposé par la rue située à l’arrière. Les travaux doivent s’étaler sur une durée d’un an et demi. Pour limiter l’impact sur les activités jeunesse, le chantier a été découpé en deux phases.