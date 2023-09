Châtelet: remplacement des luminaires par du LED dans vingt rues, à partir du 2 novembre

C’est un processus de longue haleine: la Ville s’est donnée 10 ans pour procéder au remplacement de tous ses luminaires publics par de la technologie LED, de 2020 à 2030. L’intercommunale ORES se prépare à entamer la quatrième phase de ce long chantier. Celle-ci se déroulera du 2 au 24 novembre et permettra d’installer 252 points LED tout le long des rues suivantes: sur Bouffioulx, au sentier des Égyptiennes, à la rue des Égyptiennes et à la rue de la Sarte. Sur Châtelet, les rues concernées sont: des Sablières, de Presles, du Grandchamp, de la Roche aux Corneilles, des Lorrains, du Wez Bajole, du Puits de la Ville, Le Bouli, des Chasseurs, du Cimetière, Chavepeyer, du Porion, du Carabinier Français et rue Pierre Jouet. Il faut, enfin, compléter cette liste avec le sentier de Notre-Dame, le sentier Chavepeyer et le chemin des Lorrains.