Le Centre culturel d'Aiseau-Presles entame une "saison sereine", la directrice annonce les grands moments à ne pas manquer

Nathalie Caccialupi, comment ça va ?

Ça se passe bien, en avril dernier, nous nous sommes vus confier la gestion de la Papinière, bâtiment rénové sur fonds propres par la Commune et où nous allons célébrer une belle fête ce samedi 23 septembre. Le Centre culturel compte donc désormais deux implantations voisines et complémentaires.

Financièrement parlant, vous en êtes où ?

Notre montage financier est le même que pour tous les Centres culturels: 50% de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 50% de la Commune et un tout petit plus de la Province de Hainaut. Je sais que les budgets ne peuvent pas être les mêmes partout, mais nos Centres culturels partenaires en Province de Namur, au sein du Collectif Basse-Sambre, reçoivent une aide de leur Province qui est quarante fois supérieure à celle que nous recevons du Hainaut.

Vous évoquez le Collectif Basse-Sambre, qu’est-ce que ça vous apporte d’y prendre part ?

C’est une vraie plus-value. Nous y pensons notre territoire de manière globale, nous cultivons nos points communs, nous partageons du matériel technique, des ressources humaines spécifiques. Nous sommes aussi liés par le folklore de la Lum’rodge, appelée Limotche à Fosses-la-Ville, et que nous mettons à l’honneur lors d’une balade contée, ce 7 octobre, dès 18 h 30.

Quels seront donc quelques-uns des grands moments de cette nouvelle saison ?

Nous commencerons, ces 30 septembre et premier octobre, avec une reprise de La Casa des Pépés, spectacle monté par la compagnie des Melting-Potes d’Aiseau-Pilants, une troupe de chez nous. Le 11 novembre, nous aurons Brain Damage, un grand spectacle de mentalisme avec Benjamin Ghislain et le 12 janvier 2024, nous proposerons un grand concert du groupe Akropercu, qui a été en résidence artistique d’été dans nos murs. Le 27 avril, nous terminerons par une création maison, Ne fais Pas Sortir Le Chat, que nos collaboratrice Xavina Mus écrit à quatre mais avec sa fille de 12 ans.

Ateliers, ciné-club, lectures, vous ne manquez pas de rendez-vous pour les citoyennes et citoyens de tous âges…

C’est certain. Et ce début de saison est le bon moment pour s’inscrire aux sessions qui démarrent. Je ne peux qu’inviter tout le monde à nous contacter, au 071/40 03 17, via notre site www.ccaiseaupresles.com et sur notre page Facebook.