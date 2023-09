Les "Jaquady" - Jardins de Quartiers dynamiques - en croissance à Charleroi

Première échevine en charge de la Participation, Julie Patte aime à le rappeler : “le projet se veut vecteur de cohésion sociale et de bien-être entre les habitants. ” Chaque jardin est ainsi porté par un groupe de bénévoles, issu ou non du monde associatif. L’objectif est d’encourager les relations de proximité, de développer des projets pédagogiques, de favoriser l’insertion, de promouvoir l’alimentation saine et durable et enfin de se réapproprier le territoire tout en améliorant le cadre de vie. “Les jardins ont toutes les tailles”, explique la référente du réseau Julie Claes. “Cela va de quelques mètres carrés comme celui des couleurs derrière la MPA avec l’installation de plantations hors sol jusqu’à une douzaine d’ares comme le jardin de Julie sur le domaine de Jumet bio.”

Conformément à la charte Jaquady, les espaces doivent être ouverts au public selon des horaires définis. Les jardins sont aussi lieux d’animations, de fêtes de quartier (Jardinelle ou brocante du Louvy), de rencontres citoyennes, de formations. À Gilly, le Royal Garden (près de l’athénée) est un exemple à suivre : “John, qui en est le responsable bénévole, a su créer et fidéliser une communauté” rapporte Julie Patte. Dès son entrée en fonction, la référente Jaquady est allée à la rencontre des porteurs de projets. “Comme ils souhaitaient partager expériences et bonnes pratiques, nous avons lancé une page Facebook qui reprend leur actualité et présente leurs événements”, observe Julie Claes.

La MPA offre de son côté un soutien logistique : prêt de matériel, de mobilier, d’équipements… “Enfin, nous travaillons à l’élaboration d’une carte interactive qui sera liée à notre site internet” annonce la directrice de la MPA. “Nos jardins partenaires y seront renseignés. L’objectif est de favoriser la mise en relation avec les citoyens. Cette carte devrait être disponible fin de l’année. ” Le réseau Jaquady est confronté à deux écueils majeurs : l’essoufflement des bénévoles (quand ils ne sont pas suffisamment entourés) et le vandalisme. “Le défi est d’y trouver des solutions. ”