187 appels en trois jours, des coups sur son ex, sur ses enfants: Mohamed risque gros... et "il ne se remet pas en question!"

Plus d’une centaine d’appels

Après une première séparation survenue en 2014 pour déjà des violences conjugales, le mariage formé depuis 20 ans par Mohamed et sa femme a définitivement volé en éclats en mai 2022. À partir de ce moment-là, jusqu’au mois de juillet, Mohamed a adopté un comportement harcelant. En l’espace de trois jours, le prévenu a appelé à 187 reprises son ex-femme. "Elle est partie une semaine au Maroc avec sa copine et elle a demandé le divorce à son retour. Mes enfants étaient perturbés et ne savaient plus étudier. J’ai juste sonné pour avoir des nouvelles et connaître les résultats scolaires de mes enfants", affirme Mohamed.

Entretemps, un jugement est intervenu. Il prévoyait des rencontres avec les enfants dans un espace-rencontre. Le 20 mai dernier, lorsque ces derniers se rendaient justement au point de rendez-vous pour voir leur père, Mohamed a surgi dans la station de métro. Ses deux garçons et son ex-épouse ont été victimes de coups, et Mohamed s’est saisi d’un pavé. "Sur les images de vidéosurveillance, on le voit tenir un objet avec ses bras en l’air. Les enfants s’interposent et on a aussi le témoignage de sa fille. Mais lui dit que c’est son ex-épouse qui a pris le pavé et qu’il la reprit de ses mains", signale le substitut Vervaeren. À l’audience publique, Mohamed va même plus loin et indique avoir été victime de magie noire et d’un sort jeté sur sa personne.

Du calme, mais…

Même si la situation entre les ex-époux s’est calmée depuis quatre mois maintenant, cela ne rassure guère le parquet. Il faut dire que le discours de Mohamed en audience ne démontre pas la moindre prise de conscience sur son comportement violent. Une peine "au-delà" de trois ans de prison est dès lors requise à son encontre, sans s’opposer à des mesures probatoires. Dans la lignée du réquisitoire, la défense propose un sursis probatoire. Jugement dans deux semaines.