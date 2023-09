Le cimetière militaire français de la Belle-Motte à Aiseau classé par l’UNESCO

Plus de cent ans après ce traumatisme qui a fait de Tamines une ville martyre, un seul monument en rappelle vraiment l’horreur: c’est le cimetière des Fusillés, dont les pierres tombales et les épitaphes se fondent sur les murs de briques de l’église Saint-Martin.

Mercredi soir, ce tragique enclos est entré dans la lumière à Riyad, en Arabie Saoudite, où se réunissait le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco.

Sur 319 sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale, dont 16 situés en Wallonie, la ville martyre de Tamines est donc sortie du lot, avec la nécropole militaire de la Belle-Motte, à Le Roux (voir ci-dessous).

Sur Facebook, le député bourgmestre de Sambreville Jean-Charles Luperto a aussitôt partagé la belle nouvelle et reconstitué le cheminement compliqué de ce dossier dans les arcanes de cette instance internationale. En 2018, rappelle-t-il, il avait profité d'une visite de la Commission des Relations Extérieures du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au siège de l'Unesco, à Paris, pour défendre personnellement le dossier auprès du Numéro 2 de l'instance internationale.

Le site , ainsi que le monument commémoratif du massacre, avaient été classés une première fois en 2009, par le gouvernement wallon. En 2016, le dépôt du dossier à l’Unesco essuie un premier échec, pour diverses questions techniques. En 2018, il est gelé. L’Unesco, qui promeut la paix, s’interroge sur la pertinence de sanctuariser des monuments symbolisant les horreurs de la guerre. "Ce classement tombe à la fin d’un long parcours de 5 ans suite à la mobilisation de nombreux acteurs, dont la ministre wallonne du Patrimoine, Valérie de Bue", écrit le bourgmestre de Sambreville.

Concrètement, qu’induit ce classement ? Pas de subventions. Les mérites sont essentiellement symboliques et mémoriels. "Ce n’est pas rien d’être reconnu par une agence culturelle des nations unies. Cela peut conduire à ce que Tamines figure sur des circuits mémoriels", poursuit-il. Cette reconnaissance protégera aussi "ce cimetière d’un seul jour" dans la durée et, avec lui, la trace la plus tangible de cette barbarie de masse. Elle garantit au moins à ces victimes de ne pas mourir une seconde fois. L’histoire ne les engloutira pas, leur martyr survivra. Enfin, conclut le bourgmestre, la place Saint-Martin devient un périmètre protégé: "Dans le cadre d’un projet de réaménagement futur, celui induira des contraintes"