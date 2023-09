Le club d'affaires carolo "B4C" fête ses 15 ans: Jean-Jacques Cloquet laisse la présidence à son nouveau successeur!

"Pour marquer le coup, nous avons choisi le Campus U et le bâtiment Gramme. Comme 14 cours du soir y sont dispensés, nous devrons cohabiter avec près d’un millier d’étudiants", poursuit-il. Ce qui impose une minutieuse préparation, le B4C y travaille depuis près de 6 mois.

La cerise sur le gâteau, ce sera la passation de flambeau entre le président sortant Jean-Jacques Cloquet et son successeur Sébastien Croegaert, CEO de Printbox, une PME carolo spécialisée dans l’impression et la broderie sur textiles. Au cours de ses deux années de mandat, Jean-Jacques Cloquet n’a fait que traverser des crises, comme il aime à l’observer lui-même, avec humour. Crise sanitaire, il est arrivé en plein dedans, puis guerre russo-ukrainienne et flambée des coûts de l’énergie. "Cela ne nous a pas empêchés d’augmenter le nombre de membres, de 280 à 340, soit une hausse de 20%, mais aussi d’innover en multipliant les événements pour répondre aux besoins de l’entièreté de nos adhérents." Pour cela, le président sortant a pu compter sur la force de travail de son directeur en poste dont la mission va se poursuivre.

"Nous proposons une moyenne d’une activité par semaine le matin, à midi ou le soir", rappelle Frédéric Lardenoey. Petits déj’d’entreprises, business dating, tables estivales de B4C, accueil de personnalités pour des conférences en phase avec l’actualité. "Nous avons reçu l’épidémiologiste de l’ULB Yves Coppieters, Thierry Zintz et Jean-Michel Saive pour les JO, les CEO de Proximus et d’I-care Guillaume Boutin et Fabrice Brion, celui d’Univercells Hugues Bultot, et bien d’autres".

Jean-Jacques Cloquet, lui, observe: "Le choix a été fait de ne pas acquérir d’infrastructures pour profiter de l’accueil des nombreux lieux de conférence et de culture de Charleroi Métropole". C’est dans la continuité que Sébastien Croegaert, président de Charleroi Entreprendre, entend inscrire son action. Autre génération, autre style mais avec une même ambition: faire rayonner Charleroi.