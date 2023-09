Le cœur au centre de toutes les préoccupations pour la “Semaine du cœur”

Ce lundi 25 septembre, le Centre commercial Rive Gauche accueille huit stands de partenaires, dont la Croix Rouge, le Centre d’Aide aux Fumeurs de l’ISPPC, l’asbl SEPT, Stroke and Go, le service diététique du GHdC ou encore la Haute Ecole Condorcet.

Au programme, du dépistage et du testing (mesure du diabète, test d’effort), des démonstrations (utilisation d’un défibrillateur, mesurer sa tension artérielle à la maison, détecter les signes avant-coureurs d’un AVC), des conseils de gestion du stress, du tabagisme, de son alimentation…

Pour toucher le plus de Carolos possibles, l’Échevine et son Service Santé ont choisi d’installer la journée dans un centre commercial. “Il fallait vraiment aller là où nous sommes susceptibles de rencontrer des personnes qui, a priori, ne viennent pas exprès pour ça et Rive Gauche a été emballé par le sujet”.

Parmi les institutions qui ont répondu présentes pour animer la journée, la Haute École Provinciale de Hainaut Condorcet de Montignies-sur-Sambre a souhaité impliquer ses étudiants infirmiers et kinés.

L’association de patients Stroke&Go est également présente pour parler des gestes qui sauvent en cas d’AVC. “Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont la première cause de mortalité chez la femme et la première cause du handicap acquis chez l’adulte et chez l’enfant”, rappelle Stroke&Go qui expliquera les causes, les symptômes et conséquences de ce véritable fléau mais apprendra surtout à détecter les symptômes et à réagir.

“L’idée n’est pas de faire peur aux gens mais, dans une ambiance bienveillante, de leur faire comprendre l’importance de prendre soin de leur cœur et de leur faire découvrir comment cela est possible”, conclut Alicia Monard.