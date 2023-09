Charleroi: trois rendez-vous culturels gratuits, cette semaine, dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Sur Charleroi, les festivités commencent en cette soirée du mercredi 27 septembre: le Quai 10 propose une projection de la version restaurée de Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Ce chef-d’œuvre âpre mais fascinant, de 1975, de Chantal Akerman, vient d’être élu "meilleur film de tous les temps" par un grand magazine britannique. C’est à 20 heures, Côté Parc, à la rue de Montigny. C’est gratuit mais aucune réservation n’est possible.

Jeudi 28 septembre, l’apéro industriel du Rockerill sera estampillé "Fédération Wallonie-Bruxelles". Accès gratuit, dès 20 heures, pour y voir des concerts punk et shoegaze avec Cécilia::Eyes, Eosine et Daggers dans le brûlot du Rockerill tandis que dans l’espace des Forges, ce sera ambiance électronique avec des DJ sets de AZO et de Kam & Léon.

Enfin, ce samedi 30 septembre, l’Alba, la maison des talents partagés, gérée par Mélanie de Biasio dans le superbe bâtiment de l’ancien consulat d’Italie, au boulevard Audent, ouvrira ses portes dès 19 h 30. Il ne faut pas être en retard, il n’y a qu’assez peu de places disponibles pour le concert de Kris Dane. Là aussi, c’est entièrement gratuit.