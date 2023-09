Deux images d’enfants dans une impressionnante collection porno : Laurent, de Pont-à-Celles, plaide la bonne foi, “j’ai téléchargé plein de trucs”

En décembre 2021, la justice reçoit une dénonciation d’Internet à la suite d’un partage d’images en ligne. Fabrice aurait téléchargé des images pédopornographiques et diffusé ce type d’images. Ce lundi matin, ce dernier conteste les préventions. D’après lui, si les enquêteurs ont découvert deux images compromettantes dans sa tonne de fichiers informatiques, ce n’est pas de sa faute. “J’ai commencé à aller sur Internet et j’ai téléchargé un peu de tout et n’importe quoi. J’ai téléchargé de manière compulsive sur des sites pour adultes. J’utilisais un logiciel de téléchargement, et je ne savais pas que j’avais ce type de fichiers”, confirme Fabrice.

Après avoir obtenu des explications purement techniques sur ce fameux logiciel et son utilisation, le parquet de Charleroi a tranché : il n’est pas impossible que Fabrice dise vrai et que ces images aient été acquises sans le vouloir, concède le substitut Signor. Un acquittement est donc plaidé pour le prévenu. Même son de cloche du côté de la défense, ce qui serait là la parfaite occasion de tourner la page de ce “tsunami” qui s’est abattu sur Fabrice et son entourage. Jugement le 23 octobre.