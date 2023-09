Deux semaines après les incendies dans les écoles carolos, état de lieux complet "EVRAS" dans l'enseignement communal

1. Sur le fond: "4 heures sur l'ensemble des primaires et secondaires"

Le soutien aux mesures visant la généralisation et l’harmonisation de l’Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle en milieu scolaire (EVRAS) est unanimement partagé par les formations politiques carolos, tat de la majorité que de l’opposition. Six écoles dont cinq communales ont été la cible d’incendies. Des actes barbares et lâches comme l’a répété Julie Patte. Au-delà de la campagne massive de communication organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, de nouveaux supports de communication liés à certaines inquiétudes sont en préparation. Il faut le souligner : les animations EVRAS qui représentent quatre heures d’animation sur l’ensemble de la scolarité obligatoire (en 6ème primaire et en 4ème secondaire) n’ont pas vocation à se substituer à l’éducation parentale, mais à la compléter. En répondant notamment aux questions que se posent les élèves.

2. Etat des lieux: "certaines classes ont dû suspendre les cours en raison des locaux incendiés"

À l’école de Charleroi Nord, les dégâts n’ont pas affecté les classes et les cours ont pu reprendre dès le lendemain de l’incendie. À la Petite Chenevière à Marcinelle, les pyromanes n’ont pas pu accéder à l’intérieur, les cours ont été maintenus. À l’école de l’Hublinbu, le pavillon le plus touché est celui qui accueille les classes de première et deuxième primaire. Une tentative d’incendie a également impacté le bâtiment principal de l’école mais sans conséquence autre qu’à l’extérieur. Les cours de cette école ont été suspendus durant deux journées et demi afin d’effectuer les premières réparations et des travaux de nettoyage mais aussi pour apporter soutien psychologique aux équipes très choquées. Depuis ce lundi matin, tous les enfants ont pu regagner l’implantation. À l’école maternelle des Petits Loups à Couillet, c’est le sas d’entrée de l’école qui a été impacté ainsi que les pieds de châssis de la façade côté entrée. Les cours ont été suspendus durant deux jours et demi jusqu’au vendredi 15. L’école des Cités à Montignies-sur-Sambre est la dernière à avoir été attaquée. C’est aussi celle qui a subi les dégâts les plus lourds. Les cours ont été suspendus jusqu’au lundi 18 pour 2 classes et jusqu’au mardi 19 septembre pour la classe de 6ème primaire. Là aussi, des solutions de garde ont été proposées aux parents.

3. Information: "un courrier à destination des parents dans toutes les écoles"

Un courrier à destination des parents a été transmis à toutes les directions d’écoles du réseau communal le vendredi 18 afin de réexpliquer ce qu’est l’EVRAS et de repréciser que ce type d’animations est organisé depuis longtemps dans l’enseignement communal. En cas de besoin, les directions peuvent organiser une rencontre individuelle ou de groupe avec les parents afin de les informer et de répondre à leurs inquiétudes légitimes sur le contenu et la forme des animations. Après un sondage réalisé dans toutes nos écoles fondamentales, on peut considérer que la situation ne s’envenime pas et que les explications données semblent avoir été globalement bien comprises.

4. Impact psychosocial: "des équipes de psychologues et pédagogues dispatchés dans les écoles"

Le conseil a répété son soutien total aux équipes éducatives. Suite aux faits, les Directions d’écoles qui le souhaitaient ont pu faire appel aux équipes mobiles de la FWB, constituées de psychologues, pédagogues et travailleurs sociaux. Celles-ci sont intervenues dès le jour des faits pour le personnel notamment à l’école Hublinbu à Marcinelle. Elles ont rencontré dès le lendemain les directions de toutes les écoles. Des ressources sont mobilisées pour assurer le suivi psychologique du personnel et répondre au questionnement des enfants.

5. Sécurité: "la police fédérale est venue en renfort pour les 150 écoles carolos"

Dès le premier fait le 13 septembre, la zone de police a pris les mesures adéquates en termes de sécurisation des écoles fondamentales, au nombre de plus de 150 sur le territoire. A ce jour, la police bénéficie toujours de renforts du fédéral. Les mesures policières sont évaluées très régulièrement avec le centre de crise national et l’organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM). L’enquête judiciaire se poursuit.