Dramatique incendie à Marcinelle : deux personnes meurent dans leur maison en feu

C’est le fils du couple, qui habitait à côté, qui a prévenu les pompiers. Il a essayé de rentrer pour venir en aide à ses parents, mais il y avait déjà trop de fumées et de flammes. Quand les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, partis de la caserne de Marcinelle, arrivent sur place accompagnés d’un SMUR et de deux ambulances, de vives flammes sortent par l’avant et l’arrière de l’habitation. Le fils, intoxiqué par les fumées, est emmené à l’hôpital Vésale pour être traité en caisson hyperbare.

Incendie mortel à la rue du Foyer de Marcinelle, le 26 septembre 2023. ©FVH

Sous les ordres du lieutenant Vannieuwenhoven et des adjudants Hénin et Gilbou, les pompiers s’attaquent aux flammes. Une deuxième équipe, en renfort, arrose l’arrière de l’habitation. Les pompiers s’engouffrent dès que possible dans la maison… malheureusement trop tard pour les deux occupants. Le corps de la mère, au rez-de-chaussée, et celui le père à l’étage, sont retrouvés tous les deux sans vie.

La police locale de Charleroi a établi le constat. Un expert du parquet est attendu sur place.