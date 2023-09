Elle filme un deal en pleine journée dans les rues du centre-ville de Charleroi : une scène tristement habituelle pour la ville haute

La scène est – hélas – quotidienne à la ville haute. Comme dans les autres grandes villes belges, la drogue a une place prépondérante dans l’espace public. Mais à Charleroi, c’est aussi vrai en pleine journée.

Des dealers bien organisés

Rue Neuve, boulevard Janson, avenue de Waterloo et Jules Hénin, square Hiernaux : la cocaïne est partout, à disposition. Des grosses voitures viennent d’ailleurs régulièrement se garer en rue pour s’approvisionner, c’est la clientèle “select” qu’on imagine aller ensuite en costard faire la fête en boîte, et à côté, à pied souvent, une deuxième clientèle fait le plein – parfois d’héroïne par la même occasion : ici, il s’agit de Carolos moins propres sur eux, vêtements déchirés et cicatrices multiples : des junkies. N’allez pas demande du cannabis à ces dealers, ils n’en ont pas : ici c’est la drogue dure qui fait la loi.

Ce petit monde des dealers est bien organisé. Quelques-uns font le pied de grue, souvent sans rien sur eux, pour attendre le client. Le stock se trouve dans les rues adjacentes, ou est caché à proximité. Boîtes aux lettres, copeaux des bacs à verdure, derrière les grilles de commerces fermés ou encore – quand il y a des travaux – sous les panneaux de signalisation “chantier”. Une deuxième équipe se charge d’amener la marchandise, ici ce sont souvent des gens à vélo ou en trottinette. Et aux coins des rues, des “guetteurs” prêts à siffler ou crier si une patrouille de police montre le bout de son nez.

Police et justice font leur possible, mais c’est ailleurs que ça ne suit pas

Des interventions policières, il y en a, pourtant. Des centaines par an. Les rues sont truffées de caméras de sécurité, reliées à la salle de contrôle de la police. D’ailleurs, en moyenne, un dealer est arrêté chaque jour : souvent, ce sont des jeunes sans papier, venus en Belgique pour “vivre la belle vie” et qui terminent dealer au coin d’une rue.

Mais on le voit, dès qu’un policier arrive, toute la bande disparaît en un instant. Des appartements sont loués, sans contrat de bail, par des propriétaires peu regardants. Des commerçants – menacés ou complices, on ne sait pas – les laissent s’y réfugier le temps que la patrouille passe. Et de toute façon, ces “petites mains”, le bas de la chaîne alimentaire du crime, s’ils sont arrêtés, ils sont jugés… mais ne reçoivent le plus souvent qu’un “ordre de quitter le territoire” de l’Office des Étrangers, ordre qu’il suffit de jeter pour revenir en rue faire le pied de grue. “Moins d’1 % de ces ordres de quitter le territoire sont exécutés”, expliquait Paul Magnette récemment. Et s’ils vont en prison ou quittent le territoire… ils sont simplement remplacés par d’autres jeunes au profil similaire.