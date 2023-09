On ne va pas rallumer l’éclairage public à Charleroi avant mai 2024 : “pourtant Mouscron, Enghien, Namur et Verviers l’ont fait” dit Tanguy Luambua

Pour l’échevin de l’Énergie, Xavier Desgain, ça n’arrivera pas tout de suite : “la décision du collège pour les quartiers moins densément peuplés et hors centres-villes, court jusqu’à mai 2024. On s’est réservé la possibilité de rallumer dans des quartiers si des problèmes spécifiques faisaient surface, mais de mes contacts réguliers avec le chef de corps de la police, il n’y a pas de problème particulier lié à l’absence d’éclairage. Mais nous n’avons pas encore reçu le résultat de l’analyse complète de la délinquance et la criminalité depuis l’entrée en vigueur de la mesure.”

Tanguy Luambua a insisté : pour lui, c’est nécessaire surtout pour le sentiment d’insécurité que rapportent les habitants des rues où l’éclairage public est coupé, de rallumer : “Mouscron, Enghien, Namur ou Verviers l’ont par exemple fait. Il faut rallumer, avant mai 2024.”

Par contre, l’échevin a avancé une autre piste : “trop souvent, quand on signale des dérangements dans l’éclairage public à Ores, la remise en état prend trop longtemps. Cela est arrivé à la ville basse, ou encore sur les chantiers de Charleroi DC ou de la gare Centrale. Nous en avons discuté avec des collègues d’autres grandes villes, et nous souhaitons un plan pilote pour moderniser l’éclairage public plus vite que ce qui est prévu pour les quartiers densément peuplés et les centres-villes, que ça soit prioritaire. L’idée étant d’avoir accès à un éclairage intelligent, moins énergivore et modulable pour nous permettre de plus facilement de décider de rallumer ici ou là. Cela existe à Malines ou Stockholm.”