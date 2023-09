Salle de shoot mobile à Charleroi: la position du MR n'est pas claire, mais "le moment venu, les habitants et commerçants seront informés"

Le MR n’a pas une position claire sur ce dossier. Si Ducarme n’en veut pas (sic.), le groupe des élus est plus nuancé : au conseil communal, Nicolas Tzanetatos (MR) a demandé des précisions sur le fonctionnement de ce bus itinérant. Quelle tolérance sur les trafics ? Quel périmètre d’action ? Quelle coordination avec les autres intervenants du réseau ? Quelles mesures pour lutter contre le fléau de la drogue ?

Pour Philippe Van Cau, toute une pédagogie est à organiser. C’est d’abord de méconnaissance dont souffre le projet qui pourrait déjà voir le jour en 2024 avec l’ASBL Le Comptoir (service d’aide et de soins spécialisé en assuétudes) comme opérateur.

L’objectif est triple, rappelle Philippe Van Cau. D’abord, il s’agit d’offrir aux toxicomanes un encadrement psychomédical et sanitaire adapté afin de limiter les risques d’overdose. Dans les conditions actuelles, les consommateurs se shootent n’importe où, ils sont hors de contrôle. Deuzio : cette salle mobile a vocation d’apporter l’accompagnement social qui manque à toute une population de consommateurs déconnectés. Trois : la volonté est d’apaiser l’espace public. Sans pour autant autoriser ni tolérer le deal, insiste-t-il, qui reste une pratique interdite.

Le président du CPAS s’y engage : “Le moment venu, les habitants et commerçants seront informés, là où le dispositif s’implantera pour la première fois. Comme dans toutes les villes d’Europe qui accueillent une salle de consommation à moindres risques – et elles sont nombreuses – l’objectif n’est pas de faire autrement ce qui existe déjà mais d’ajouter un maillon essentiel au réseau en matière de prévention et surtout, de l’accroche sociale et de l’accompagnement de personnes bien souvent isolées des réseaux d’aides et de soins.”