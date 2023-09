Charleroi en quête d’une salle de guindaille pour les étudiants: "la vie estudiantine, ce n’est pas que courir de cours en cours puis aller dormir"

Charleroi est à présent une ville universitaire, avec des infrastructures sur 30 000 m2, un campus qui va continuer à grandir, une salle de détente et d’études en cours d’achèvement. Mais comme l’a souligné, avec une pointe de plaisir, le chef de groupe C + (Les Engagés), Tanguy Luambua, il lui manque encore un lieu de fêtes pour les étudiants. Parce que la vie estudiantine, ce n’est pas que courir d’un auditorium à la bibliothèque, pour ensuite aller dormir. C’est aussi de la culture, des rencontres, des moments de fête et de guindaille.