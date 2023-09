En sursis probatoire, il finit à la rue et manque plusieurs convocations de justice: Quentin va-t-il finir en prison?

À la rue, sans adresse

Selon le rapport directement envoyé au parquet de Charleroi, pour une possible révocation, plusieurs manquements sont signalés : absence de réponse aux convocations, absence de justification sur le respect des conditions probatoires, etc. Et pour cause, puisque Quentin confirme avoir perdu son logement en janvier 2022. “Avant ça, j’avais déjà été trois, quatre fois voir mon assistante de justice. Mais quand je me suis retrouvé à la rue, je n’avais pas d’argent, pas de téléphone, rien. J’ai été dans un foyer d’accueil à Nivelles pendant 3 semaines et je viens de trouver un appartement depuis 3 mois”, ajoute le prévenu.

Pour le parquet, l’attitude de Quentin est bien plus grave que ça. Si l’attitude clémente de l’assistante de justice est mise en avant, le substitut Signor condamne également le comportement de Quentin. “Elle s’est montrée très patiente. Il y a quand même eu 59 mentions négatives et moins de 10 mentions positives. En milieu d’année 2021, il y a eu une nouvelle notice ouverte pour état d’ivresse sur la voie publique et une autre notice pour ce qui semble être des coups de pied à des policiers, avec des menaces. Sans oublier les problèmes de convocation et les multiples problèmes de non-respect des conditions. ”

Une fragilité sociale

À la défense, Me Lauvaux a insisté sur la prise de conscience opérée par son client et sur ses efforts récemment fournis tout en concédant la négligence de Quentin sur son suivi probatoire après un “bon début”. Étant donné le contexte de fragilité sociale traversée par l’homme, la non-révocation du sursis probatoire est souhaitée. Décision dans un mois.