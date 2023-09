“Ici Même”, une conférence qui fait le point et dévoile les ambitions de Charleroi, une ville en pleine mutation

Pour évoquer cela ainsi que l’identité de Charleroi, la conférence “Ici Même” sera donnée le jeudi 5 octobre à 18 h au Palais des Beaux Arts. Les intervenants sont le bourgmestre Paul Magnette, Bas Smets, figure internationale de l’architecture du paysage et de l’aménagement des villes et Jan de Vylder également architecte en charge notamment de la rénovation du Palais des Expositions. Les interventions et les débats des orateurs seront menés par Georgios Maïllis, architecte et Bouwmeester de Charleroi. “Nous venons de passer un cap important avec la fin de toute une série de travaux démarrés il y a 10 ans. Nous sommes actuellement à un moment charnière”, explique Georgios Maillis. Et de poursuivre “C’est le moment de faire le point sur tous les projets qui ont été lancés. Il va être expliqué comment on fait passer la ville d’un paysage à un autre. Le Palais des Beaux Arts sera le lieu où il sera présenté tout ce qui a été mis en œuvre pour accentuer ce paysage de Charleroi. Nous ne sommes pas à Charleroi dans des recettes de copier-coller ou autres recettes simplistes. Il y a lieu ici d’assumer une certaine ambition et affirmer une identité propre à Charleroi en rompant avec les stéréotypes du passé. Charleroi se positionne maintenant comme une ville avec des ambitions métropolitaines. Charleroi retrouve sa véritable position qu’elle avait perdue depuis longtemps. ”

La conférence “Ici Même” trouve sa place parmi les moments historiques comme les inaugurations du campus universitaire et les espaces publics de la ville-haute que vit la première ville de Wallonie. Le rendez-vous gratuit est à 18 h le 5 octobre au Palais des Beaux Arts.