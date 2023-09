Le grand retour du "salon des aînés", c'est le 3 octobre au CEME de Charleroi

Ce retour en force du salon des aînés, organisé cette année par le CEME, la Maison des aînés, la Ville et le CPAS de Charleroi, se veut axé sur la santé et le bien-être. Pour se vouloir complet, de nombreux ateliers seront présentés, comme l’aromathérapie, la lithothérapie, la sophrologie, le massage des mains, la diététique ou encore la socio-esthétique. "L’image du senior a évolué et ses attentes aussi, allant de ses occupations à la retraite – avec notamment des activités de bénévolats, les loisirs, les sorties, les voyages et le sport – à la gestion de son patrimoine, en passant par les organismes pouvant accompagner ses parentes ou aînés. Au total, ce seront une quarantaine d’exposants venus de tous horizons qui présenteront leurs activités et services."

De 10h à 18 h 30, des conférences se succéderont, traitant de divers thèmes: "Restez acteurs de votre vie: comment partager vos choix pour aujourd’hui et demain" et "Mise en place du Plan Wallon Nutrition-Santé pour le bien-être des aînés au sein de la résidence Jules Bosse".

Les visiteurs pourront trouver également toute une série de dépistages gratuits, organisés pas étudiants des écoles d’infirmières de la Province encadrés par leurs enseignants: tension artérielle, ostéoporose, indice de masse corporelle et cholestérol.

Au-delà des ateliers et des conférences, un thé dansant est également prévu au programme.