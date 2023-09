Un nouvel abri de nuit pour les SDF à Charleroi, près de la tour de police

En 2021, le Relais social de Charleroi, le CPAS et l’ensemble des associations actives dans l’aide aux personnes en situation de précarité ont participé à un recensement des SDF et citoyens mal logés sur le territoire communal. Ils en ont dénombré 1 159. Les deux tiers ont des solutions temporaires pour dormir (chez des amis, dans la famille ou en habitations de transit). Seuls 36,3% (soit un peu plus de 400) vivent dans l’espace public, c’est-à-dire dans la rue, ou en abri non conventionnel (sous tente, en squat).

Un plus grand nombre de places

Pour leur offrir un accueil en journée, la nuit ou en soirée, un réseau de partenaires est actif à Charleroi. L’ouverture du nouvel abri de nuit Spinois va porter la capacité de 33 à 56 places, avec une extension de 20 places en période de grands froids. Comme l’a rappelé Philippe Van Cau, "l’ambition n’est pas d’augmenter inconsidérément l’offre de lits, mais d’aider les bénéficiaires à sortir durablement de la rue". Dans ce cadre, le projet Housing first apporte un maintien en logement à quelque 90% des usagers.

Pour aller plus loin, l’ensemble du réseau vient de répondre, ce 15 septembre, à un nouvel appel à projets "Territoire zéro sans-abri" lancé par le gouvernement wallon. Le CPAS et huit partenaires associatifs ont rentré un portefeuille de 14 projets ambitieux et innovants en matière de sortie du sans-abrisme pour un budget d’un peu plus de 4,5 millions€. "Enfin, nous multiplions les partenariats avec les acteurs du secteur, dont la Sambrienne, pour accompagner les bénéficiaires de logements de transit."