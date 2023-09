Des bus TEC "qui frottent" le trottoir dès leur sortie de la toute nouvelle gare à la ville haute de Charleroi

La manœuvre doit se faire au centimètre près au risque d'endommager les bordures. ©Ngom

Contactée, la Ville de Charleroi se dit consciente de ce problème. “Même s’il y a visiblement un problème, certains bus passent sans problème et d’autres non. Tous les partenaires : Igretec, la Ville et le TEC vont se réunir sur place pour analyser la situation et trouver la meilleure solution pour résoudre le problème. ”