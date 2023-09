”Il faut intéresser les jeunes au sport” : l’école fondamentale François Dewiest et Robert Arcq à Jumet travaille à un projet inédit

C’est en collaboration avec l’association des parents et l’association Carolove que le projet se développe notamment par la recherche de fonds.

Le directeur de l’école, Johnny Speybroek, part du constat que les élèves ne font plus assez de sport en dehors de l’école. “Les enfants n’ont pas une pratique suffisante de sports. Il y a les enfants dont les parents les ont inscrits dans un club et ceux qui n’en font pas du tout. Nous devons intéresser les jeunes à la pratique d’un sport. Puisque les technologies prennent une bonne partie de leur temps et que cela semble familier aux enfants, nous avons cherché un projet qui mêle les deux aspects : sport et technologie. Pour ce faire nous avons pensé à installer un système projetant au mur différentes activités possibles. ”

Afin d’aider la concrétisation du projet, l’école peut compter sur un comité des parents très actifs multipliant les animations destinées à la récolte de fonds mais aussi sur l’association Carolove. “Nous sommes ici dans une petite école dans laquelle nous faisons tout notre possible pour offrir le meilleur aux enfants. Nous organisons différentes activités pour aider à la politique de gratuité voulue par le directeur de l’établissement. Ce projet est d’ampleur et motivant”, explique Amandine Ficheroulle, présidente de l’association des parents. Et le président de Carolove, Umut Karasular, de poursuivre “Nous avons déjà réalisé plusieurs actions en faveur de différentes causes. Celle-ci me tient particulièrement à cœur il s’agit de l’école de mon enfance. ”