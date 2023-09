Opération “escargot” devant l’aéroport de Charleroi, les sociétés de transport protestent contre le prix d’accès à BSCA

Plusieurs sociétés de navettes et de taxis ont mené, tôt ce jeudi 28 septembre, une opération “escargot” aux abords de l’aéroport de Charleroi. Ces entreprises protestent contre une nouvelle règle d’accès au parking de BSCA : auparavant, quelques minutes étaient offertes pour charger et décharger les clients. Depuis mercredi matin, ils doivent s’acquitter de 4 € au premier passage et 10 € par passage supplémentaire.