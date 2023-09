Transformation et extension de l’A6K-E6K à Charleroi, “le plus grand hub technologique et digital du pays” : c’est parti !

Dans la continuité de la métamorphose de l’esplanade de la gare centrale, il s’agit de donner un nouveau visage à l’ensemble, d’en augmenter la capacité tout en en améliorant l’intégration paysagère.

L'ancien tri postal totalement rénové

Le projet s’articule autour d’une part de la reconfiguration en profondeur de l’ancien centre de tri postal, avec la rénovation de près de 45 000 mètres carrés de surface brute et d’autre part la construction de 18 220 mètres carrés de nouveaux espaces pédagogiques sur la dalle adjacente, à proximité du siège d’Infrabel et de l’hôtel des chemins de fer.

A6K-E6K a l’ambition d’offrir un environnement propice à la création et au développement de nouvelles activités économiques ainsi que les outils nécessaires à la mise à l’emploi de milliers de talents sur le territoire, selon son CEO Abd Samad Habbachi. Grâce à un partenariat sans précédent entre Sambrinvest et l’intercommunale Igretec, chargée de réaliser les études et de passer les marchés de travaux de ce futur chantier pour le compte d’A6K et E6K et au droit d’emphytéose octroyé par SNCB, ce projet a pu bénéficier du soutien du Plan de Relance et de Résilience (PRR) avec un subside de 75 millions d’euros.

Le défi n’est pas que financier, observe le directeur général d’Igretec Renaud Moens, même s’il a fallu revoir certaines ambitions à la baisse en raison de la hausse des coûts salariaux et des matériaux liée à la guerre d’Ukraine. Le challenge est avant tout opérationnel : pour obtenir les fonds du plan de relance, les travaux doivent en effet se clôturer impérativement avant la fin 2026. On est actuellement dans les clous.

Course contre-la-montre avant fin 2026

Comme l’explique Xavier Berto, directeur du bureau d’études d’Igretec, l’intention est d’améliorer à la fois l’intégration et les fonctionnalités de l’immense monobloc que représente l’ancien centre de tri. Pour cela, on va modifier son orientation avec une rotation d’un quart de tour, vers la ville. On va aussi l’habiller d’une seconde peau : un voile extérieur en métal ajouré atténuera l’image austère et minéralisée de l’édifice actuel. Côté esplanade de la gare, le hub sera traversé par un passage couvert. Une seconde ouverture sera créée côté Sambre pour le connecter à la ville par la “Placerelle” qui enjambe la rivière.

Quant aux nouvelles constructions, elles seront conçues avec un maximum de matériaux biosourcés (blocs de chanvre, cimentage de terre, etc.), et des technologies vertes pour réduire l’empreinte écologique. Il s’agira du projet bas carbone le plus abouti de Charleroi Métropole, ouvrant la voie à d’autres projets immobiliers du genre selon le directeur de Sambrinvest Grégoire Dupuis.

L’espoir est de pouvoir débuter le chantier dès le printemps, en commençant par la nouvelle construction.