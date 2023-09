Usage abusif des places PMR dans le centre de Gosselies, un calvaire: "J'en ai pour 2 minutes, on l'entend tous les jours celle-là!"

Pour pouvoir se stationner, Françoise, après avoir chercher en vain le propriétaire de la voiture, n'a eu d'autre choix que d'appeler la police qui a fait enlever le véhicule en infraction. ©D.R.

Nous avons cherché à vérifier les dires de Françoise en nous rendant sur place, à la rue Modeste Cornil à Gosselies accompagnés de l’Échevin de la Mobilité de la ville de Charleroi Xavier Desgain.

À peine arrivés sur les lieux, nous découvrons une voiture garée abusivement sur la place PMR bien que d’autres places sont disponibles. “À Charleroi, un premier travail a déjà été réalisé. Nous avons triplé les places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite. La pression sur le stationnement étant importante, on vérifie régulièrement s’il y a suffisamment de places disponibles. La police a le contrôle des places PMR dans ses priorités. Il faut savoir que sur l’ensemble de la Belgique, 5 % des amendes PMR qui sont données à des personnes garées sur des places PMR alors qu’ils ne le sont pas sont données à Charleroi”, explique l’Échevin.

Même si les roues ne sont pas sur la place PMR une large partie arrière empiète pourtant sur la place PMR... une libre interprétation du conducteur. ©D.R.

La mobilité à Gosselies comprenant également les places de stationnement PMR est actuellement à l’étude. “Nous travaillons le plan communal de mobilité de Gosselies. Non seulement nous discutons des questions des PMR mais également de la question de la durée de stationnement. Nous sommes dans une zone bleue qui n’est plus contrôlée depuis 10 ans. Nous allons voir dans la concertation qui est engagée pour le plan de mobilité de Gosselies, avec les habitants et les commerçants comment organiser cela. Il est très probable qu’on augmente aussi le nombre de places PMR comme on a fait dans le centre-ville de Charleroi. Nous sommes dans une zone où il y a une forte pression sur le stationnement. Nous savons que des gens souhaitent des aménagements pour remettre plus de convivialité dans l’espace public à Gosselies donc il y aura encore plus de pression pour le stationnement raison pour laquelle il faut réserver des places en nombre pour les personnes à mobilité réduite pour qu’elles soient les bienvenues dans le centre de Gosselies.”

En cas de stationnement injustifié, la police peut intervenir. Voici ce que prévoit la loi en termes de sanctions : “L’article 25.1.14° (2) interdit le stationnement sur les stationnements réservés aux véhicules utilisés par les handicapés ; l’arrêt y est cependant autorisé. Dans la nouvelle catégorisation des infractions graves par degré, celle-ci est considérée comme une infraction du 2e degré assortie d’une amende de 110 euros en cas de perception immédiate, 120 euros s’il y a proposition transactionnelle et de 120 à 1500 euros lorsque l’affaire est citée devant un tribunal. Cette règle vaut également pour les lieux publics à partir du moment où ils sont accessibles sans distinction à tous les usagers. Ce n’est que dans la mesure où lesdits parkings sont clôturés ou gardés que le principe de la réquisition préalable des services de police reste indispensable. Enfin, autre mesure est celle qui, en application de l’article 4.4 du Code de la route, permet aux agents qualifiés de pourvoir au déplacement des véhicules en infraction, sans préjudice des directives locales des Parquets en la matière. ”

Le coût du dépannage est à la charge du contrevenant et peut monter jusque 250 euros et le coût de la fourrière peut être de 90 euros par jour.