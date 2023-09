Diagnostic de vos commerces et plan de formation gratuit: une "gigantesque opération pour soutenir les commerçants des centres-villes"

Un diagnostic de votre commerce avec BeTIK : une auto-évaluation qui peut, comme ici à Wonderfriends, déboucher sur un accompagnement en présentiel et individualisé ©VAN KASTEEL

En soi, le fonctionnement est simple : via www.formaction-commerces.be, les commerçants wallons peuvent s’auto-évaluer dans leur “parcours client”. Un rapport sera généré, mettant en avant les points forts et faibles du commerce, ainsi que les formations disponibles mais non obligatoires pour se perfectionner sur certains points précis. “Ça a pris 30 minutes, c’était très fluide et adapté il me semble à tout type de commerce”, détaille Isabelle, co-gérante du magasin de déco/mode/cadeaux Wonderfriends à Charleroi. “Le rapport est utile, on a vu plein de petites choses qu’on pouvait améliorer facilement. Mais on s’inquiétait un peu au début, parce que quand est-ce qu’on a le temps de se former ? Et en fait, que ça soit disponible en ligne et jusqu’en 2025 nous permet d’y voir plus clair et de se préparer. On n’a pas tout pris dans les recommandations, parce qu’il y a des choses qui ne s’appliquent pas pour nous je pense, mais ça nous donner des petits leviers, des petits boosts bienvenus. Par exemple encoder les données des clients pour les tenir au courant de nos nouveautés, ce qu’on pourrait faire facilement mais qu’on ne fait pas.”

Isabelle et Caroline de Wonderfriends, à Charleroi, ont fait l'autodiagnostic: "ça nous a proposé plusieurs formations intéressantes, on va profiter du boost que ça peut donner!" ©VAN KASTEEL

Et pour les commerçants qui le souhaitent, BeTIK – derrière l’outil proposé par le Forem et l’IFAPME – peut venir dans votre commerce pour approfondir le diagnostic et opérationnaliser les changements voulus. “L’idée, c’est vraiment que les commerçants s’emparent de cet outil pour en faire ce qui leur convient !” C’est lancé à Charleroi et dans 15 villes wallonnes dans les prochaines semaines. Charleroi lance le peloton, suivi de La Louvière et Mons, puis Namur, Waremme, Louvain-la-Neuve et Bastogne. En second temps, Ath, Aywaille, Ciney, Hannut, Liège, Malmedy, Waterloo et Wavre seront concernées. “L’outil en ligne est disponible pour tout le monde, partout, on est limité pour les accompagnements physiques et personnalisés mais l’idée est que cela puisse servir même après 2025.”